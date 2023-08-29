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Fiyatı 1069 TL'ye düştü! Konforu ve dayanıklılığıyla öne çıkan kamp sandalyesinde indirim

29.08.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampta, piknikte, bahçede, plajda kullanmak için konforlu ve dayanıklı bir kamp sandalyesine mi ihtiyacınız var? Yanıtınız, "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Kalitesiyle öne çıkan Summit Berkley Yüksek Konforlu & Takviyeli Kamp Sandalyesi indirime girdi. Kısa süreli bu indirimi kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 1069 TL'ye düştü! Konforu ve dayanıklılığıyla öne çıkan kamp sandalyesinde indirim

İhtiyacınız olan ürünleri satın alırken kaliteli olmasına önem veriyor ve aldığınız ürünü uzun yıllar sorunsuz kullanmak istiyorsanız şimdi önereceğimiz kamp sandalyesinin tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. En zorlu doğa koşullarında bile size mükemmel bir oturma deneyimi sağlamak için tasarlanan Summit Berkley Yüksek Konforlu & Takviyeli Kamp Sandalyesi; kamp, piknik, plaj veya herhangi bir açık hava etkinliği için ideal. Açık havada konforu hissetmenizi sağlayacak, indirimdeki bu kamp sandalyesine bir şans vermeye ne dersiniz?

Summit Berkley Yüksek Konforlu & Takviyeli Kamp Sandalyesi Forest Green

Adsız tasarım - 2023-08-29T144626.524

Yüksek konfor: Summit Berkley Kamp Sandalyesi, yüksek sırt dayanağı ve geniş oturma alanıyla konforlu bir oturma deneyimi sunar. Uzun süreli oturmalarda bile rahatlık sağlar.

Takviyeli yapı: Sandalyenin çerçevesi, dayanıklı metal malzeme kullanılarak yapılır ve güçlü bir yapıya sahiptir. Bu sayede sandalye, maksimum destek ve dayanıklılık sağlar.

Katlanabilir tasarım: Sandalye kolayca katlanabilir ve taşınabilir. Ayrıca taşıma çantasıyla birlikte gelir, böylece taşıma işlemi daha da kolaylaşır.

Şık tasarım: Forest Green renk seçeneği ile, sandalye görsel olarak da şık bir görünüme sahiptir. Doğaya uyumlu renkleri kullanarak, çevreye uyum sağlar.

Taşıma kapasitesi: Sandalyenin taşıma kapasitesi 120 kilogramdır. Bu sayede farklı bedenlere uyum sağlar ve güvenli bir oturma deneyimi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce kullandığım kamp sandalyelerine büyük fark attı. Çok çok çok rahat."

  • "İki tane aldık, çok beğendik. Rahatlığına diyecek yok."

  • "Ürün rahat ancak rengi görseldeki gibi değil, düz koyu yeşil."
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Bu içerik 29 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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