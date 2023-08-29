Calvin Klein'in karakteristik tarzını şıklıkla buluşturan çantada büyük indirim

Çanta, bir kadının stilini tamamlayan ve ona pratiklik sağlayan aksesuarların başında geliyor. Bir kadının çanta takmasının nedeni sadece şıklıkla sınırlı değildir. Bu stil detayı, aynı zamanda pratikliğin de bir simgesidir. Gün boyu yanınızda taşıdığınız eşyaları düzenli bir şekilde saklamak, ihtiyaç anında onlara hızlı bir şekilde ulaşmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için bir çantaya mutlaka ihtiyacınız olur. Calvin Klein Sculpted EW Plaf CONV25 Mono Çanta, tam da bu ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış. Şık ve modern görünümü, dayanıklı malzemesi ve kullanışlı bölme tasarımıyla size maksimum fonksiyonellik sunacak çanta, stilinizi tamamlayarak güveninizi artırır. Kısa süreliğine indirimde olan bu çantaya bir şans vermeye ne dersiniz?

Çok satanlarda birinci sırada: Calvin Klein Sculpted EW Plaf CONV25 Mono Kadın Çanta

Markanın karakteristik tarzını yansıtan şık ve modern bir tasarıma sahip olan Calvin Klein Sculpted EW Plaf CONV25 Mono Çanta, çift saplı olup ayarlanabilir omuz askısı ile rahat taşıma sağlar. Orta boyutlu çantanın, iç bölmesi ve yan cepleri ihtiyaç duyduğunuz eşyalarınızı rahatça taşımanıza olanak tanır. Çantanın üst kısmında fermuarlı bir kapama sistemi bulunur. Fermuar detayı eşyalarınızın güvende kalmasını sağlar. Çantanın ön kısmında markanın ikonik "CK" logosu yer alır. Bu logo minimalist tasarımdaki çantaya hareket katar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Boyutu çok büyük değil fakat çanta, gözlük, kartlık vb. şeyler sığıyor."

"Küçük çantaları her kıyafete yakıştırıyorum. Kullanışlı, kaliteli."

Bu içerik 29 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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