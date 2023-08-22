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Ayak konforuna önem verenler buraya! Crocs terlikte 415 TL indirim

22.08.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak bir terlik önerisiyle karşınızdayız: Crocs'un çok sevilen ve çok satanlarda birinci sırada yer alan clog modeli kısa süreliğine 415 TL indirimle satışta! Yaz kış fark etmeksizin bahçede, balkonda, plajda, sokakta kısacası her yerde giyebileceğiniz bu terliği hazır indirimdeyken kaçırmayın. İşte detaylar!

Ayak konforuna önem verenler buraya! Crocs terlikte 415 TL indirim

Son yılların en popüler terlikleri olan Crocslar, kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Özel Croslite malzemesi sayesinde yumuşak, rahat ve esnek bir yapıya sahip olan terlikler ayakları saran ve destek sağlayan tasarımlarıyla gün boyu rahatlık sunuyor. Renk renk, çeşit çeşit her beğeniye ve zevke uygun tasarımlarıyla da öne çıkan Crocslar, uzun ömürlü ve dayanıklı oluşuyla da çokça seviliyor. Siz de kendinizi ya da sevdiklerinizi şımartmak isterseniz kısa süreliğine indirimde olan Crocs Bayaband Clog, Unisex terliği keşfedebilirsiniz. Çok satanlarda birinci sırada olan bu terliğe bayılacaksınız, bizden demesi!

Çok satanlarda birinci sırada: Crocs Bayaband Clog, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-22T111830.568

Crocs Bayaband Clog, hafif ve dayanıklı Croslite malzemeden yapılmıştır. Croslite, Crocs markasının özel olarak geliştirdiği patentli bir malzemedir. Bu malzeme, ayakkabının yumuşak, rahat ve şok emici olmasını sağlar. Ürün suya dayanıklıdır, böylece suyla temas halinde dahi ayakkabı çabucak kurur. Modelin arkasındaki askı, ayak bileğine ve topuğa ek destek sağlar. Terlik, küçük deliklere sahip tasarımı ile ayaklara nefes aldırır. Günlük kullanıma ve çeşitli aktivitelere uygun olarak tasarlanan bu ürün, konforlu yapısı ve hafifliği ile uzun süreli kullanım için uygun bir seçenektir. Unisex bir model olduğu için erkekler ve kadınlar tarafından kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayağıma tam oldu harika."

  • "Yaz aylarının kurtarıcısı. Gerçekten çok rahat."

  • "43 numara giyiyorum, 42-43 numarası ayağıma tam oturuyor, giyilebilir ancak 1 numara büyük almak daha iyi olacaktır."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bakmadan geçmeyin!

Renk renk, çeşit çeşit Crocslarda indirim devam ediyor. İndirimdeki tüm modelleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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