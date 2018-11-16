MAGAZİN

Demet Akalın: Teklif gelse kabul etmem

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, 'Şarkılar Seni Söyler' müzikalinde sahne alan yakın arkadaşı Fatih Ürek'i ön sıradan izledi. Akalın, "Keşke benim de Fatih gibi bir rol kabiliyetim olsaydı. Geçmişte rol aldığım bir dizi var, ama tiyatro ayrı emek isteyen iş. Teklif gelse kabul etmem, böyle izlemek daha güzel" dedi.

Demet Akalın: Teklif gelse kabul etmem

Şarkıcı Demet Akalın, 'Şarkılar Seni Söyler' müzikalinde sahne alan yakın arkadaşı Fatih Ürek'i ön sıradan izledi.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği; Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Fatih Ürek ve Melike İpek Yalova'nın rol aldığı 'Şarkılar Seni Söyler' müzikali önceki akşam Maslak 'ta sahnelendi. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında Demet Akalın, Özlem Yıldız, Şebnem Schafer ve Prof. Dr. Orhan Kural gibi ünlü isimler vardı.

2222380_44103e481808550792e7462d5ba6d6e1_640x640

Demet Akalın, "Keşke benim de Fatih gibi bir rol kabiliyetim olsaydı. Geçmişte rol aldığım bir dizi var, ama tiyatro ayrı emek isteyen iş. Teklif gelse kabul etmem, böyle izlemek daha güzel" dedi. (HT Magazin)

2222380_bab4f80a1a206b595aec90b52af68dd2_640x640

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Sıla Ziynet Sali'yi darp etti mi? 'Konuşma yasağım var'Sıla Ziynet Sali'yi darp etti mi? 'Konuşma yasağım var'
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un şömine romantizmiKıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un şömine romantizmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Şarkılar Seni Söyler oyunculuk

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Mahmut Özgener AK Parti'den aday olmak istiyor ancak ailesi direniyor iddiası!

Mahmut Özgener AK Parti'den aday olmak istiyor ancak ailesi direniyor iddiası!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adriana Lima’nın Victoria’s Secret’tan ayrılması Georgia Fowler’a yaradı

Adriana Lima’nın Victoria’s Secret’tan ayrılması Georgia Fowler’a yaradı

Jennifer Lopez yine olay oldu

Jennifer Lopez yine olay oldu

Hakan Altun sevgisi engel tanımadı!

Hakan Altun sevgisi engel tanımadı!

Gizem Karaca otelden kovuldu mu? Yanıt verdi

Gizem Karaca otelden kovuldu mu? Yanıt verdi

Paz De La Huerta'dan ünlü yapımcıya tecavüz davası!

Paz De La Huerta'dan ünlü yapımcıya tecavüz davası!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.