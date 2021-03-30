Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Kızı Hira canlı yayınını izlediği kişiye 7 bin TL gönderdi

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında Alişan ile program sunan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, dün ilginç bir olay yaşadı.

'İZLEDİĞİ KİŞİ HİRA'YI YÖNLENDİRDİ'

7 yaşındaki kızı Hira, ailesinin telefonunu alarak TikTok'tan bir canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek emojisine bas" diyerek kendisine para göndertti.

KREDİ KARTINDAN 7 BİN TL ÇEKİLDİ

Yaşadığı olaya sosyal medya hesabından öfke kusan ünlü şarkıcı, "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" diyerek isyan etti.

