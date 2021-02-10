Demet Akalın ve Esra Balamir sosyal medyadan kapıştı

Ünlü popçu Demet Akalın ve evinden çıkmayan dostu Esra Balamir'in arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takipten çıkan Esra Balamir ve Demet Akalın'ın sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Demet Akalın sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok! ' paylaşımında bulundu.

Esra Balamir de Demet Akalın'a cevap niteliğinde şu paylaşımda bulundu: 'Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor.'





