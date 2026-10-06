Arka Sokaklar'ın ardından kararını verdi! Özgür Ozan'ın yeni dizisi belli oldu

Tod’un başrollerini Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil’in paylaşacağı ARC Film imzalı yeni iddialı dizisi “Ölüm Bizi Ayırana Dek”, 15 Ekim’de sete çıkmaya hazırlanıyor.

Serdar Gözelekli’nin yöneteceği, Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak’ın yazdığı dizinin kadrosuna usta bir isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekran tarihinin en uzun süren dizisi “Arka Sokaklar”ın Hüsnü Çoban’ı olarak hafızalara kazınan Özgür Ozan, “Ölüm Bizi Ayırana Dek”le anlaşmaya vardı.

Ozan dizide güçlü iş insanı İzzet Akay’a hayat verecek ve inşaat mühendisi Uygar Soykan’ın kayınpederi, Işıl’ın (Pelin Akil) babasına hayat verecek.