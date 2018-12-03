Demet Akalın ve Okan Kurt barışmalarını yakın dostlarıyla yemekte kutladı!

Beykoz'daki evlerine haciz gelmesinin ardından geçtiğimiz Eylül ayında boşanan Okan Kurt ve Demet Akalın barıştı. Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'la barıştıklarını duyurmuştu. Gittikleri Paris tatilinden de fotoğrafları ortaya çıkan ünlü çift, yakın dostlarıyla yemekte bir araya geldi.
İstanbul'da bir gece kulübünde yemek düzenleyen Okan Kurt ve Demet Akalın, barışmalarını yakın dostlarıyla kutladı.
Akalın'ın yakın arkadaşları Emel Müftüoğlu, Fatih Ürek, Özlem Yıldız, Kerimcan Durmaz da gecede ünlü çifti yalnız bırakmadı.
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