Demet Akalın ve Survivor Evrim barıştı! Annesine bakın ne hediye etmiş

Sosyal medya hayatıyla sürekli magazin gündeminde kendine yer bulan sivri dilli şarkıcı Demet Akalın Nişantaşı’nda görüntülendi. Akalın, sunuculuğunu yaptığı "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı hakkında "Ben reyting işinden anlamam. Alişan güzel diyor" dedi.

"BİZİ YASİN BARIŞTIRDI"

Akalın Survivor yarışmacısı Evrim Keklik hakkında sorulan sorulara ise “Yasin bizi barıştırdı. Ben Evrimi zaten çok seviyordum. Hala da seviyorum. Kızmıştım ona. İnsan çok sevdiğine kızar ya” şeklinde cevap verdi. Ayrıca kendisinden sivri dilli diye bahsedilen Akalın, Evrim Keklik’in kendisinden daha sivri dilli olduğunu da belirtmeden geçmedi.



EVRİM'İN ANNESİ KIZMIŞTI!

'Survivor'da ödül oyununu kazanamayan Evrim Keklik gözyaşlarına boğulmuştu. Sıkı bir ‘Survivor’ takipçisi olan Demet Akalın ise tepki göstermiş ve Evrim Keklik için "Gitmeyeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol” demişti. Evrim'in annesi Fatoş Keklik bu sözlere çok kırılmış ve Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "sizin de bir kızınız var" diyerek Akalın’a sitem etmişti.

“ANNESİNE KOTUK HEDİYE ETTİM”

Demet Akalın yaşanan bu tatsız olaylardan sonra Fatoş Keklik’in gönlünü almayı başarmış. Ünlü şarkıcı,“Annesine hemen bir tane çay takımı, güzel koltuklar gönderdim. Gönül almayı çok iyi beceririm" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. (Magazinburada)

