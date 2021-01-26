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Demet Akalın yine yazım hatalarıyla gündem oldu!

26.01.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın yine yazım hatalarıyla gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın yeniden Türkçe yazım hataları ile gündeme geldi. Akalın, “Konserler başladı mı?” yerine “Komserler açıldımı??” yazdı. Şarkıcınn eleştirilere verdiği tepki dikkat çekti.

Şarkıcı Demet Akalın yazım hatalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığının bir kitabındaki ‘ilköğretim’ kelimesinin hecelenme şekline tepki gösteren Akalın, “Bunu ben yapsam içimden geçersiniz” demişti.

Koronavirüs salgını sürecinde işsiz kalan ve ekonomik olarak darboğazda olan müzisyenlere dikkat çekmek isteyen Akalın, bu kez de “Konserler başladı mı?” demek isterken “Komserler açıldımı?? Bikaç ilan gördümde??” dedi. Bunun üzerine Akalın sosyal medyada ti’ye alındı.

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Akalın, kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık “Evde oturan tüm müzisyenler için yazıyorum. İsterseniz hiç yazmayayım, salağa yatayım, gideyim başka memlekete” diyerek tepki gösterdi.

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