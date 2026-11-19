Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönem ilk bölümünden son bölümüne kadar reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Bazı oyuncular ise bu diziyle hafızalara kazındı.

Polat’ı Vadi’ye sokan ve onun Ali Candan olduğunu bilen kişiyi canlandıran Duran Emmi karakteri de hafızalara kazınan karakterlerden biriydi.

Kurtlar Vadisi'nde "Duran Emmi" karakteriyle akıllarda iz bırakan Kurtuluş Şakirağaoğlu uzun zaman sonra ortaya çıktı. Oyuncu yıllar önce Kurtlar Vadisi çekimlerinin yapıldığı Korcan Çay Bahçesi'ne gitti.



Burada bir paylaşım yapan Kurtuluş Şakirağaoğlu "bundan 24 yıl önce burada Kurtlar Vadisi'nde çekimleri burada yaptık. Bir nostalji için buraya geldim" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin Duran Emmi'si Kurtuluş Şakirağaoğlu'nu görenler yorumlarda buluştu. Paylaşımın altına "Adam hiç değişmemiş", "Hiç mi yaşlanmadın emmi?", "Emmi 24 yıl önce daha yaşlıydın sırrını ver" yorumları yağdı.