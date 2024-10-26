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Demet Akalın zehirlendiğini açıkladı! Konserini iptal eden şarkıcının paylaştığı fotoğraf korkuttu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.10.2024 16:22
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Şarkıları ve çok konuşulan paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı paylaşımla zehirlendiğini duyurdu ve takipçilerinden dua istedi.

Demet Akalın zehirlendiğini açıkladı! Konserini iptal eden şarkıcının paylaştığı fotoğraf korkuttu!

Televizyon programları ve gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın yorumları ve şarkılarıyla değil, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

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DUA İSTEDİ, MORARAN KOLUNU PAYLAŞTI!

Akalın, "Bu akşam konserimi yaşadığım zehirlenme sebebiyle yapamayacağım. Bugün 4. gün toparlayamıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle moraran kolunu paylaştı. Takipçilerini korkutan ünlü şarkıcıya 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

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Demet Akalın'ın son zamanlarda başı kiracısıyla dertteydi. 5 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın, kiracısını evden çıkartmaya çalışıyordu. Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" sözleriyle isyan etmişti.

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Kiracısı evden çıkınca ne yapacağını açıkladı! Kiracısı evden çıkınca ne yapacağını açıkladı!
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Demet Akalın
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