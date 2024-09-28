Başı dertteydi! Demet Akalın kiracısı evden çıkınca ne yapacağını açıkladı! "Gözün doysun..."

Televizyon programları ve gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son zamanlarda başı kiracısıyla dertteydi. 5 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın, kiracısını evden çıkartmaya çalışıyordu.

Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" sözleriyle isyan etmişti.

Daha sonra kiracısı zam yapan ünlü şarkıcı "Yok 5'di 8'i yeni yapmış!! Uzlaşmaya da hayır diyor!! 35 bin en kötü ederi evin!! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim söz dua eder en azından." açıklaması yapmıştı.

"1 SENE BEDAVA OTURTACAĞIM!"

Mahkeme yoluyla da kiracısı uzun bir süredir evinden çıkartamayan Akalın, evinden kiracısını çıkartan bir kullanıcının paylaşımın altında müjdeyi verdi. Ünlü isim "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" dedi.

Bu paylaşımın ardından da bazı kullanıcılar "O zaman kiracın da otursun" , "Gözün doysun" diyerek Demet Akalın'a yanıt verdi.