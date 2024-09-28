MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Başı dertteydi! Demet Akalın kiracısı evden çıkınca ne yapacağını açıkladı! "Gözün doysun..."

Başı dertteydi! Demet Akalın kiracısı evden çıkınca ne yapacağını açıkladı! "Gözün doysun..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.09.2024 16:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir kiracısıyla uğraşan Demet Akalın, sık sık konuyla ilgili isyan ediyordu. Akalın, kiracısı evden çıkınca ne yapacağını açıkladı.

Başı dertteydi! Demet Akalın kiracısı evden çıkınca ne yapacağını açıkladı! "Gözün doysun..."

Televizyon programları ve gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son zamanlarda başı kiracısıyla dertteydi. 5 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın, kiracısını evden çıkartmaya çalışıyordu.

Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" sözleriyle isyan etmişti.

yeni-proje-2024-05-09t101525-871

Daha sonra kiracısı zam yapan ünlü şarkıcı "Yok 5'di 8'i yeni yapmış!! Uzlaşmaya da hayır diyor!! 35 bin en kötü ederi evin!! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim söz dua eder en azından." açıklaması yapmıştı.

"1 SENE BEDAVA OTURTACAĞIM!"

Mahkeme yoluyla da kiracısı uzun bir süredir evinden çıkartamayan Akalın, evinden kiracısını çıkartan bir kullanıcının paylaşımın altında müjdeyi verdi. Ünlü isim "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-09-28 155407

Bu paylaşımın ardından da bazı kullanıcılar "O zaman kiracın da otursun" , "Gözün doysun" diyerek Demet Akalın'a yanıt verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
En Çok Okunan Haberler
‘Ne sıklıkta namaz kılarsınız?’ anketi! Şaşıran sonuçlar...

‘Ne sıklıkta namaz kılarsınız?’ anketi! Şaşıran sonuçlar...

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi üzerine İran'dan yeni hamle! Hamaney güvenli bölgeye götürülüyor

İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi üzerine İran'dan yeni hamle! Hamaney güvenli bölgeye götürülüyor

Yılın ilk karı mı geliyor? 'Sıradan bir hava olayı değil' diye uyardı

Yılın ilk karı mı geliyor? 'Sıradan bir hava olayı değil' diye uyardı

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık...

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.