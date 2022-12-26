MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akbağ dizinden ameliyat oldu! Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı

Demet Akbağ dizinden ameliyat oldu! Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı

26.12.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, ameliyat masasına yattı. Dizinden operasyon geçiren Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı.

Demet Akbağ dizinden ameliyat oldu! Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı

'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Demet Akbağ, ameliyat oldu. Durumu iyi olan Akbağ'ı dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı.

Hastane odasından Akbağ ile çektirdiği kareyi paylaşan şarkıcı, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber..." notunu düştü.

3550771_3ed118f2f30ad68bfbb47d5193aef77c

Kısa süre önce bir yayına katılan Akbağ ekranlara dönme konusunda şunları söylemişti: "Tabii ki bazı projeler geliyor ama uzun metrajlı televizyon dizisi yapmam diye düşünüyorum çünkü çok zor. İştahlandıran bir rol gelirse bilemem, büyük konuşmamak da lazım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan bluzuyla poz verdi! Ünlü isimler övmeye doyamadıTransparan bluzuyla poz verdi! Ünlü isimler övmeye doyamadı
Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son haliMide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali
Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...
Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ ele

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"

Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"

5 milyon liralık altın! Orada bir servet yatıyor… Harekete geçtiler

5 milyon liralık altın! Orada bir servet yatıyor… Harekete geçtiler

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

O maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'ye

O maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'ye

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.