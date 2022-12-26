Demet Akbağ dizinden ameliyat oldu! Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı

'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Demet Akbağ, ameliyat oldu. Durumu iyi olan Akbağ'ı dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı.

Hastane odasından Akbağ ile çektirdiği kareyi paylaşan şarkıcı, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber..." notunu düştü.

Kısa süre önce bir yayına katılan Akbağ ekranlara dönme konusunda şunları söylemişti: "Tabii ki bazı projeler geliyor ama uzun metrajlı televizyon dizisi yapmam diye düşünüyorum çünkü çok zor. İştahlandıran bir rol gelirse bilemem, büyük konuşmamak da lazım."



