Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi! Vasiyeti ortaya çıktı

Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı pikap araçta bulunan Zafer Çika ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.
Öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı.
Tabutun başından bir an olsun ayrılmayan Demet Akbağ'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.
VASİYET ETMİŞ
Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a "Beni Çeşmeye göm Demet" diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme'de toprağa verileceği öğrenildi.
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