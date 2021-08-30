MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akbağ ölen eşiyle pozunu paylaştı!

Demet Akbağ ölen eşiyle pozunu paylaştı!

30.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Demet Akbağ iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Demet Akbağ ölen eşiyle pozunu paylaştı!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Zafer Çika, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırlamış ve hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Demet Akbağ duygusal bir paylaşım yaptı.

Akbağ Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı. Akbağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını paylaştı.

demet-akbag-1

Demet Akbağ denize baktıkları kareye kalp koyarak, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" yazarak, kırmızı kalp emojisi bıraktı.

20 yıl evli kalan çiftin, Ali Çika adında oğlu var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...
Kameralara yakalanınca eve gidip ağlamış! "Ben av değilim"Kameralara yakalanınca eve gidip ağlamış! "Ben av değilim"
Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.