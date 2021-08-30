Demet Akbağ ölen eşiyle pozunu paylaştı!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Zafer Çika, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırlamış ve hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Demet Akbağ duygusal bir paylaşım yaptı.

Akbağ Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı. Akbağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını paylaştı.

Demet Akbağ denize baktıkları kareye kalp koyarak, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" yazarak, kırmızı kalp emojisi bıraktı.

20 yıl evli kalan çiftin, Ali Çika adında oğlu var.

