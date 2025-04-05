Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyor denmişti.... Athena Gökhan çok net konuştu

Geçtiğimiz aylarda Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz hakkında çıkan aşk iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkili arasındaki yakınlaşma, sosyal medyada ve basında sıkça konuşulmaya başlandı.

Özellikle Farah Zeynep Abdullah’ın boşandıktan sonra yurt dışına çıkan Gökhan Özoğuz ile burada yakınlaştığı söyleniyordu ancak gerçek başka çıkmıştı.

Özoğuz konuya dair yaptığı açıklamada güzel oyuncuyla yeni bir film projesi yaptıklarını açıkladı. "Ne alaka" yazarak da durumu eleştirdi.

SON NOKTAYI KOYDU

Gökhan Özoğuz, çıkan aşk dedikodularının ardından sessizliğini bozdu. Basın mensuplarının, "Son bir aşk iddiası ortaya atıldı. Doğru mu?" sorusuna yanıt veren Özoğuz; "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar... Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti. Çiftin, Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.