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Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi! Yapım şirketi görüşmeye çağırıldı

Sosyal medya üzerinden boykot çağrılarında bulunan Aybüke Pusat TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın Pusat için yaptığı açıklama büyük ses getirirken ünlü ismin diziye nasıl veda edeceği merak edilmişti. Aybüke Pusat için karar verildi...

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi! Yapım şirketi görüşmeye çağırıldı
Öznur Yaslı İkier

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan ve boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ı apar topar dizinin kadrosundan çıkarttı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasını yaptı.

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Bu açıklama büyük ses getirirken Aybüke Pusat'ın diziye nasıl veda edeceği merak edildi. TRT tarafından yapılan açıklamada “Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir” cümlesi dikkat çekmişti.

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Bu ifade Aybüke Pusat’ın stok bölümlerdeki sahnelerinin atılacağı şeklinde algılanmıştı. Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aybüke Pusat’ın yeni bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa yayınlanmayan sahnelerinin diziden atılmayacağı öğrenildi.

SAHNELERİNİ TAMAMLAYACAK

Dün öğlen yapım şirketi Tims&B’nin ofisine çağrılarak TRT’nin aldığı kararın iletildiği Pusat’ın yapım şirketinin ellerindeki 2 stok bölümdeki kalan eksik sahnelerini de tamamlayacağı belirtildi.

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Haziran ayında 5. sezonunu noktalayacak olan dizinin reytingleri aynı şekilde yüksek devam ederse 6. sezonunun çekilmesi de planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat boykot teşkilat
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