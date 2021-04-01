MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

01.04.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz kuşağının en sevilen programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Prof. Dr. Kadir Demir'in hayatı merak edilmeye başladı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte Prof. Dr. Kadir Demir hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

STAR TV'nin sevilen gündüz programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, hafta içi her gün başka konuklar ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bugünün konuklarından olan Prof. Dr. Kadir Demir'in hayatı ile ilgili detaylar ise oldukça merak ediliyor.

PROF. DR. KADİR DEMİR KİMDİR?

Kadir Demir, 1964 senesinde Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Kadir Demir, 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında dönem birincisi olarak bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1995 senesinde İç Hastalıkları Uzmanı, 2000 senesinde Gastroenteroloji Doçenti oldu, 2006 senesinde ise Profesör kadrosuna atandı.

Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıkları konusunda 120'nin üstünde ulusal ve uluslararası yayımlanmış çalışması olan Prof. Dr. Kadir Demir, halen İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Kadir Demir'in profesyonel anlamda özel ilgi alanları arasında dispepsi, reflü hastalığı, hassas barsak, karaciğer yağlanması ve kronik hepatitler bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
İbo Show'un konukları belli olduİbo Show'un konukları belli oldu
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

Bade Arazlı sevecen tavırlarıyla dikkat çekiyor

Bella Hadid podyumda parladı! Herkesi mest etti

Göğüs uçlarını sakladı! Podyumu salladı

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi! Olay oldu

Süper minisiyle poz verince olay oldu

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İbo Show'un konukları belli oldu mu? Yine yıldızlar geçidi

İbo Show'un konukları belli oldu

Merve Boluğur şoke etti! 'Gerçek olamaz'

Son paylaşımı şoke etti! 'Gerçek olamaz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.