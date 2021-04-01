Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

STAR TV'nin sevilen gündüz programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, hafta içi her gün başka konuklar ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bugünün konuklarından olan Prof. Dr. Kadir Demir'in hayatı ile ilgili detaylar ise oldukça merak ediliyor.

PROF. DR. KADİR DEMİR KİMDİR?

Kadir Demir, 1964 senesinde Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Kadir Demir, 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında dönem birincisi olarak bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1995 senesinde İç Hastalıkları Uzmanı, 2000 senesinde Gastroenteroloji Doçenti oldu, 2006 senesinde ise Profesör kadrosuna atandı.

Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıkları konusunda 120'nin üstünde ulusal ve uluslararası yayımlanmış çalışması olan Prof. Dr. Kadir Demir, halen İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Kadir Demir'in profesyonel anlamda özel ilgi alanları arasında dispepsi, reflü hastalığı, hassas barsak, karaciğer yağlanması ve kronik hepatitler bulunmaktadır.

