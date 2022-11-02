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Demet Evgar'dan hayranlarını üzen haber! Cadılar Bayramı partisinde açıkladı

02.11.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, önceki akşam eşi Levent Babataş ile Sarıyer'de bir Cadılar Bayramı partisine katıldı. Evgar, "Şimdilik dizi ya da sinema filminde rol almayı düşünmüyorum" diyerek sevenlerini üzdü.

Demet Evgar'dan hayranlarını üzen haber! Cadılar Bayramı partisinde açıkladı

Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, önceki akşam eşi Levent Babataş ile Sarıyer'de bir Cadılar Bayramı partisine katıldı. İddialı bir kostümle gecede boy gösteren Evgar, "Minik cadımız evde uyuyor. Biz de burada eğleniyoruz" açıklamasını yaptı.

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"TUHAF BİR SAKİNLİK GELDİ"

"Mavi'den sonra bambaşka biri oldum" diyen Evgar, "Tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor. Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli. Mavi çok huzurlu bir çocuk, bana zorluk çıkarmıyor" dedi.
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"KIZIMLA REKLAM FİLMİNDE ROL ALMAM"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Evgar, "Şimdilik dizi ya da sinema filminde rol almayı düşünmüyorum. Mavi'nin yanından ayrılmak içimden gelmiyor. Kızım Mavi ile birlikte rol alabileceğim bir reklam filmi teklifi gelirse ona olumlu bakmam. Çocukların tanınmama hakkının elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Muğla'da çiftliği olan Demet Evgar, "Kızımızı mümkün oldukça orada büyütmek istiyoruz" dedi.


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