Demet Evgar'dan karnı burnunda poz! "Bu kız süslenip, gezmeye bayılıyor"

'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almak için gün sayan Evgar, büyüyen karnını gözler önüne serdi. İlk çocuğunu dünyaya getirecek olan ünlü isim, verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

"BU KIZ SÜSLENMEYE BAYILIYOR"

42 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Bu kız bayılıyor giyinsin, süslensin, dışarı çıksın..." ifadelerini not düştü.

Karnı burnunda pozlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü oyuncuya; Hazal Kaya, Songül Öden, Gupse Özay, Gülcan Arslan, Ceylan Ertem ve Can Bonomo gibi ünlü isimler yorum yaptı.



