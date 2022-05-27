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  4. Demet Evgar'dan karnı burnunda poz! "Bu kız süslenip, gezmeye bayılıyor"

Demet Evgar'dan karnı burnunda poz! "Bu kız süslenip, gezmeye bayılıyor"

27.05.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Çift, 5 gün önce de Emirgan'daki evlerinde düğün yapmıştı. Kızını kucağına almak için gün sayan Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Evgar'dan karnı burnunda poz! "Bu kız süslenip, gezmeye bayılıyor"

'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almak için gün sayan Evgar, büyüyen karnını gözler önüne serdi. İlk çocuğunu dünyaya getirecek olan ünlü isim, verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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"BU KIZ SÜSLENMEYE BAYILIYOR"

42 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Bu kız bayılıyor giyinsin, süslensin, dışarı çıksın..." ifadelerini not düştü.

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Karnı burnunda pozlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü oyuncuya; Hazal Kaya, Songül Öden, Gupse Özay, Gülcan Arslan, Ceylan Ertem ve Can Bonomo gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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Demet Evgar
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