Demet Evgar hamilelik pozlarına yenisini ekledi

Demet Evgar, 4 ay önce 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 'Mavi' adını verdiği kızını kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda kızını muhtemelen köy okuluna yazdıracağını ifade eden Evgar, gözlüğü, iddialı şapkası, siyah mayosu ve aynı renk elbisesi ile verdiği farklı pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GÜNEŞ, BEN, MAVİ!"

'Mavi'yi kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, karnı burnunda pozlarına, "Güneş, ben, Mavi!" notunu düştü. Hamileliğinde sona doğru yaklaşan Evgar'ın gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

"SIKIŞMIŞ BİR DÖNEMDEYDİM"

Öte yandan Demet Evgar, daha önce yaşadığı süreci anlatmıştı. Demet Evgar, "Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya’sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’da kalkıp, meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum." açıklamasını yapmıştı.





