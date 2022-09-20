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Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

20.09.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Erkek 1 Kadın dizisi ile ününü geniş kitlelere yayan Demet Evgar, son dönemlerin aranan yüzlerinden biri oldu. Filmleri ve dizileriyle zaman zaman ekranlarda yer almaya devam eden Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı...

Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

Aile Arasında, Topal Şükran'ın Maceraları, Güneşi Gördüm, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından biri oldu. Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

KARDEŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Demet Evgar'ın Yiğit Evgar adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

Film sektörüyle ilgilenen Yiğit Evgar da aynı zamanda oyuncu çıktı.

Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

Ablası ile beraber Demet Evgar ile 'Gençlik Başımda Duman dizisinde yer aldı.

Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

Kavak Yelleri dizisinde Umut rolünü oynadı.

Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde aldı.

Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

Yönetmenliğini yaptığı Balık Kraker adlı filmin başrolünde ablası Demet Evgar yer aldı.

Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...


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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Demet Evgar
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