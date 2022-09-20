Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ablası gibi oyuncuymuş...

Aile Arasında, Topal Şükran'ın Maceraları, Güneşi Gördüm, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından biri oldu. Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

KARDEŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Demet Evgar'ın Yiğit Evgar adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Film sektörüyle ilgilenen Yiğit Evgar da aynı zamanda oyuncu çıktı.

Ablası ile beraber Demet Evgar ile 'Gençlik Başımda Duman dizisinde yer aldı.

Kavak Yelleri dizisinde Umut rolünü oynadı.

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde aldı.

Yönetmenliğini yaptığı Balık Kraker adlı filmin başrolünde ablası Demet Evgar yer aldı.



