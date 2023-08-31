MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir arkadaşının düğününde kurtlarını döktü! Dansıyla sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir arkadaşının düğününde kurtlarını döktü! Dansıyla sosyal medyayı salladı

31.08.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil pozlarıyla uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir arkadaşının düğününe katıldı. Sık sık yaptığı danslarla beğeni toplayan Özdemir düğündeki dansıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Oğuzhan Koç ile ayrılıkları uzun süre gündem olan Demet Özdemir rol aldığı dizisi Adım Farah’ın sezon finaline girmesinin ardından tatile çıkmış ve pozlarıyla beğeni toplamıştı.

Yaptığı danslar ile de her zaman dikkat çeken Özdemir arkadaşının düğününe katıldı.

demet-özdemir-dans

Düğünde kurtlarını döken ünlü isim, sosyal medyaya düşen videosuyla gündem oldu.

demet-özdemir

Sosyal medyada Demet Özdemir ile ilgili "Gördüğüm en doğal, en güzel, en iyi dans eden kadın", "Yetenek abidesi", "Ne kadar zarif", "Çok güzel görünüyor" yorumları yapıldı.

demet-özdemir2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetikleriyle gündemdeydi! Yeni programının tanıtımı olay oldu Estetikleriyle gündemdeydi! Yeni programının tanıtımı olay oldu
Cadde ortasında bikinisini düzeltince olay oldu! Yorum yağdıCadde ortasında bikinisini düzeltince olay oldu! Yorum yağdı
Yüzük göründü! Fiyatı dudak uçuklattı Yüzük göründü! Fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir sosyal medya Oğuzhan Koç

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.