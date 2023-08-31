Demet Özdemir arkadaşının düğününde kurtlarını döktü! Dansıyla sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile ayrılıkları uzun süre gündem olan Demet Özdemir rol aldığı dizisi Adım Farah’ın sezon finaline girmesinin ardından tatile çıkmış ve pozlarıyla beğeni toplamıştı.

Yaptığı danslar ile de her zaman dikkat çeken Özdemir arkadaşının düğününe katıldı.

Düğünde kurtlarını döken ünlü isim, sosyal medyaya düşen videosuyla gündem oldu.

Sosyal medyada Demet Özdemir ile ilgili "Gördüğüm en doğal, en güzel, en iyi dans eden kadın", "Yetenek abidesi", "Ne kadar zarif", "Çok güzel görünüyor" yorumları yapıldı.



