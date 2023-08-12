Demet Özdemir'e aşk yaradı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 dakika süren duruşma ile tek celsede boşanmıştı.

Ayrılığın ardından sessizliğini bozan Demet Özdemir'in adı bir süredir Yunan DJ Sergio ile anılmaya başlanmıştı. İddialar doğru çıktı ve ikiliden 'aşk ilanı' olarak yorumlanan ilk kare geldi.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, son olarak tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Özdemir'in pozlarına 'Aşk yaradı', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güneş kadar güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Yunanistan'ı seven ünlü oyuncunun, tatiline burada devam edeceği öğrenildi.

![Demet Özdemir 4](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/17497112/640xauto.jpg



