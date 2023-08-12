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Demet Özdemir'e aşk yaradı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

12.08.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayından anlaşmalı olarak boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi Yunanistan tatilinde moral depolayan oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Demet Özdemir'e aşk yaradı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 dakika süren duruşma ile tek celsede boşanmıştı.

Ayrılığın ardından sessizliğini bozan Demet Özdemir'in adı bir süredir Yunan DJ Sergio ile anılmaya başlanmıştı. İddialar doğru çıktı ve ikiliden 'aşk ilanı' olarak yorumlanan ilk kare geldi.

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Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, son olarak tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Özdemir'in pozlarına 'Aşk yaradı', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güneş kadar güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Yunanistan'ı seven ünlü oyuncunun, tatiline burada devam edeceği öğrenildi.

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![Demet Özdemir 4](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/17497112/640xauto.jpg

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç ünlü oyuncu

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