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  4. "Demet Özdemir ile evliyken de görüşüyordu" denmişti! Oğuzhan Koç, Hande Sarıoğlu'nu aradı: Bana da söyleyin...

"Demet Özdemir ile evliyken de görüşüyordu" denmişti! Oğuzhan Koç, Hande Sarıoğlu'nu aradı: Bana da söyleyin...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.10.2024 14:21
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Didem Delen Oğuzhan Koç'un yeni aşkını duyunca, 'Evliyken de görüştüğün, bir türlü kopamadığı kız arkadaşın var' iddiasında bulundu. Oğuzhan Koç Hande Sarıoğlu aracılığıyla açıklama yaptı.

"Demet Özdemir ile evliyken de görüşüyordu" denmişti! Oğuzhan Koç, Hande Sarıoğlu'nu aradı: Bana da söyleyin...

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı yeni aşka yelken açtı. Didem Delen ise daha önce Demet Özdemir ile evli olan Koç hakkında şaşırtan iddialarda bulundu.

Delen "Bakalım kaç hafta pardon kaç saat sürecek? Çünkü onun zaten görüştüğü birisi var uzun zamandır hatta bu görüştüğü kişiyle Demet Özdemir ile evliyken de görüşüyordu. Hatta adres vereyim Oğuzhan izlersen Bahçeşehir'de oturan kız arkadaşın var ya hani... Senin sürekli görüştüğün bir türlü vazgeçemediğin" dedi.

Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün..." Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün..."

Oğuzhan Koç ise programda diğer yorumcu olan Hande Sarıoğlu aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Hande Sarıoğlu konuşmasında "Biz Oğuzhan ile konuştuk; Oğuzhan dedi ki kimmiş dedi; bana da söylerse benim de haberim olsun çünkü o lokasyona belki bir kere konser için gittim... Hiç gitmediğim nerede olduğunu bile bilmediğim bir yer şeklinde yanıt verdi" dedi.

ORTAM GERİLDİ

Didem Delen ise "Ne diyecekti haftada bir gidiyorum mu diyecekti" ifadelerini kullanarak sinirlendi.

Hande Sarıoğlu ise "Kim olduğunu o da merak ediyormuş" dedi. Stüdyoda ortam buz kesti. Sarıoğlu "Kimse açıklasın diyor" deyince Delen "Tam ilişki de değil de flört diyelim. Kişiyle resimlerini biliyorum" dedi.

Ancak Hande Sarıoğlu ısrarcı olarak "Bu bilgin yüzde yüz doğru mu?" diyerek arkadaşını zora soktu.

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Oğuzhan Koç
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