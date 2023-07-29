Demet Özdemir'in konser tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, son olarak geçtiğimiz gün İtalya'daki Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen The Weeknd konserine gitti.

Oynadığı dizilerle yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan Özdemir'e İtalya'da sevenleri ilgi gösterdi.

İddialı tarzıyla büyük beğeni toplayan Özdemir, İtalya'da çekilen pozlarını ınstagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Özdemir'in konser tarzının bedeli ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun elbisesinin 17 bin 519 TL, yeleğinin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin ise 20 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Ünlü ismin şıklığının bedeli sosyal medyada 'fazla' bulundu.



