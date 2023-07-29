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Demet Özdemir'in konser tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

29.07.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile yollarını ayırmasının ardından DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün The Weeknd konseri için İtalya'ya gitti. Konser tarzıyla büyük beğeni toplayan Özdemir'in kombinin bedeli dudak uçuklattı.

Demet Özdemir'in konser tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, son olarak geçtiğimiz gün İtalya'daki Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen The Weeknd konserine gitti.

Oynadığı dizilerle yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan Özdemir'e İtalya'da sevenleri ilgi gösterdi.

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İddialı tarzıyla büyük beğeni toplayan Özdemir, İtalya'da çekilen pozlarını ınstagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Özdemir'in konser tarzının bedeli ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun elbisesinin 17 bin 519 TL, yeleğinin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin ise 20 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Ünlü ismin şıklığının bedeli sosyal medyada 'fazla' bulundu.

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