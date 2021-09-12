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Demet Özdemir'in sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı

12.09.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Özdemir modayı yakından takip ediyor. Son dönem tek düğmeli giyilen hırka modasına Özdemir de uydu. Sütyensiz pozlarını Instagram'dan paylaşan güzel oyuncu yine magazin gündemini değiştirmeyi başardı.

Demet Özdemir'in sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan Demet Özdemir sosyal medyayı salladı. Sütyensiz pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Göğüs ve bacak dekolteli kombiniyle dikkat çeken oyuncu bir dakika bile olmadan 20 bine yakın beğeni aldı.

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Binlerce mesaj alan Özdemir'e iltifat yorumlarının yanı sıra kalp ve ateş emojileri yağdı.

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AŞK VE İŞ HAYATI İYİ GİDİYOR

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile dolu dizgin bir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

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Güzel oyuncu Aşk Taktikleri adlı sinema filminde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşacak. Geçtiğimiz günlerde filmin Kapadokya’daki çekimleri sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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