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Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali tarzı olay oldu! Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı

02.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi. Festivalde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü alan Özdemir'in tarzı sosyal medyayı salladı.

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla kendinden sık sık söz ettiriyor. Güzel oyuncu ödül almak için Venedik Film Festivali’ne katıldı.

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

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Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Demet Özdemir’in festival tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

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Ünlü ismin tarzı ile ilgili sosyal medyada "Yakışmamış", "Etek hiç olmamış" gibi eleştirilerin yanı sıra "Melek gibisin", "Parlıyorsun" yorumları yapıldı.

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Demet Özdemir'in çok konuşulan eteğinin fiyatının 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olduğu öğrenildi.

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