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  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir isyan etti! "Hala enkazdan canlarımız çıkıyor"

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir isyan etti! "Hala enkazdan canlarımız çıkıyor"

13.02.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ünlü isimler de bölgedeki vatandaşlara yardım için seferber oldu. Bu isimler arasında yer alan Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şiddet görüntülerine isyan etti.

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir isyan etti! "Hala enkazdan canlarımız çıkıyor"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından çalışmalar devam ediyor. Adım Farah dizisi ile ekranlara dönecek olan Demet Özdemir de yardım çalışmalarına destek olan isimler arasında bulunuyor. Sosyal medya hesabını da deprem paylaşımları için aktif olarak kullanan güzel oyuncu yeni açıklamasında sitemde bulundu.

"YAŞANANLARI ATLATMADIK"

Demet Özdemir yaptığı açıklamada, "Yaşananları atlatmadık , hala enkazlardan canlarımız çıkıyor! Başka meseleler , şiddet görüntüleri yayınlamak yerine hala destek olmaya , yardım etmeye lütfen öncü olalım. Bu büyük acıyı unutmayacağız zaten …Hala destek olmaya devam edebiliriz …" dedi.

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"HEP BURADA OLACAĞIM"

Güzel oyuncu daha önce yaptığı paylaşımda , "Bir an önce toplanıp yardımlarımızı sürekli hale getirmeyi başarmalıyız. Hep buradayız, hep burada olacağım" demişti.

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