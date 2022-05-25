Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Demet Özdemir, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

"KENDİMİ ROMANTİK BULMUYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncuya, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Romantik değilim." açıklaması hatırlatıldı.



Özdemir, konuyla alakalı, "Ben romantik birisiyim' desem biraz garip olur diye düşünüyorum. Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum." şeklinde konuştu.



