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Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum

25.05.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiler'de görüntülenen Demet Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu, "Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum" dedi.

Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Demet Özdemir, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

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"KENDİMİ ROMANTİK BULMUYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncuya, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Romantik değilim." açıklaması hatırlatıldı.
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Özdemir, konuyla alakalı, "Ben romantik birisiyim' desem biraz garip olur diye düşünüyorum. Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum." şeklinde konuştu.


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Demet Özdemir
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