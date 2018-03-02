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Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Demet Özdemir'in eski partneri ve aynı zamanda eski sevgilisi olan Furkan Palalı'yla yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi

Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Demet Özdemir ile Furkan Palalı birlikte rol aldıkları 'No 309' dizisinde yakınlaşmış ve bir süre ilişki yaşamıştı.

Yaz aylarında Demet Özdemir’in Beşiktaş’lı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikilinin aynı teknede görüntüleri basına yansımıştı.

Demet Özdemir ve Furkan Palalı bir süre önce yeniden yakınlaşmaya başladı.

Çiftin geçtiğimiz günlerde Özdemir’in doğum gününde aşklarına ikinci bir şans daha verme kararı aldığı iddia edildi.

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