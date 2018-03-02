Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Demet Özdemir ile Furkan Palalı birlikte rol aldıkları 'No 309' dizisinde yakınlaşmış ve bir süre ilişki yaşamıştı.

Yaz aylarında Demet Özdemir’in Beşiktaş’lı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikilinin aynı teknede görüntüleri basına yansımıştı.

Demet Özdemir ve Furkan Palalı bir süre önce yeniden yakınlaşmaya başladı.

Çiftin geçtiğimiz günlerde Özdemir’in doğum gününde aşklarına ikinci bir şans daha verme kararı aldığı iddia edildi.

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