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Demet Özdemir ve Kerimcan Durmaz'dan iddialı pozlar! "Derin bir geceydi"

18.08.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil pozlarıyla sık sık gündem olan Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir ve ünlü fenomen Kerimcan Durmaz iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Durmaz, Özdemir’le pozlarını “Bebeğimle ne gece ama” notuyla paylaştı.

Oğuzhan Koç ile ayrılıkları uzun süre gündem olan Demet Özdemir Yunanistan tatilinden geri döndü. Eğlence hayatına hızlı bir giriş yapan Özdemir arkadaşı Kerimcan Durmaz ile buluştu.

Adım Farah dizisindeki performansı çok beğenilen Demet Özdemir'le pozlarını paylaşan ünlü fenomen “Bebeğimle ne gece ama” notunu düştü. Özdemir ve Durmaz'ın iddialı pozları beğeni topladı.

kerimcan durmaz ve demet özdemirden iddialı pozlar

Kerimcan Durmaz'ın paylaşımını beğenenler arasında Didem Soydan, Gonca Vuslateri, İrem Derici ve Armağan Çağlayan da yer aldı.

demet özdemir ve kerimcan durmazdan iddialı pozlar

Kerimcan Durmaz'ın arkadaşlarından olan Hakan Ürkmez paylaşıma "Derin bir geceydi" yorumunu yaptı. Fenomen ismin takipçileri ise "Demet'i ayrı seviyorum", "Harikasınız, Demet'e bayılıyorum" yorumlarında bulundu.

demet-kerimcan

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Demet Özdemir Kerimcan Durmaz sosyal medya Oğuzhan Koç

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