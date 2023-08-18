Demet Özdemir ve Kerimcan Durmaz'dan iddialı pozlar! "Derin bir geceydi"

Oğuzhan Koç ile ayrılıkları uzun süre gündem olan Demet Özdemir Yunanistan tatilinden geri döndü. Eğlence hayatına hızlı bir giriş yapan Özdemir arkadaşı Kerimcan Durmaz ile buluştu.

Adım Farah dizisindeki performansı çok beğenilen Demet Özdemir'le pozlarını paylaşan ünlü fenomen “Bebeğimle ne gece ama” notunu düştü. Özdemir ve Durmaz'ın iddialı pozları beğeni topladı.

Kerimcan Durmaz'ın paylaşımını beğenenler arasında Didem Soydan, Gonca Vuslateri, İrem Derici ve Armağan Çağlayan da yer aldı.

Kerimcan Durmaz'ın arkadaşlarından olan Hakan Ürkmez paylaşıma "Derin bir geceydi" yorumunu yaptı. Fenomen ismin takipçileri ise "Demet'i ayrı seviyorum", "Harikasınız, Demet'e bayılıyorum" yorumlarında bulundu.



