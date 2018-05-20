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Demet Şener'den Demet Akalın'a olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Demet Şener gelinlikli bir fotoğrafını paylaştı. Altına gelen yorumlardan birine dayanamayıp şoke eden sözler söyledi

Demet Şener'den Demet Akalın'a olay sözler

Demet Şener, geçtiğimiz yıl aldatıldığını ileri sürerek İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı. Ocak ayında görülen davada çiftin evlilikleri noktalandı.

Mahkeme, İbrahim Kutluay'ın eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.

Boşanmanın ardından Demet Şener'in bugün evlendiği günden bir kareyi takipçileriyle paylaşması şaşırttı. Gelinlikli paylaşımının altına Şener şu notu yazdı:

"Çok teşekkür ederim gelinliğim ve benimle ilgili o muhteşem yorumlarınız için... Evet evliliğimden bana kalan en güzel şey iki tane meleğim İrem ve Ömer bir de bu zarif gelinliğimsevgili Yıldırım Mayruk'un usta ellerinden çıkmıştı. Sakın bir özlem duyduğum sanılmasın lütfen... Yorumlarda çok bahsettiniz ben de paylaşmak istedim... Umarım bir gün benim de karşıma sevginin, emeğin, dürüstlüğün kıymetini bilecek,adam gibi sevecek birisi çıkacak... Sizleri seviyorum"

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DEMET AKALIN'I DELİRTECEK YORUM

Gelinlikli fotoğrafının altına binlerce yorum alan Demet Şener, Demet Akalın'lı bir yoruma da yanıt verdi. Takipçisinin "zamanında da Demet Akalın'ı sizinle aldatmadı mı? Adam gibi sevmediği baştan belliydi" yorumuna çıldırdı. Demet Şener'in bu yanıtı da Demet Akalın'ın çıldırtacak cinsten. Şener takipçisine "Yıllarca üzerimden prim yaptı, mağdur numarasıyla..." diyerek herkesi şoke etti.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener demet akalın

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