Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Bakan bir daha baktı

Son olarak sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum tatiline çıkan Demet Şener özel yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını paylaştığı kare ile kutladı. Demet Şener'in 17 yaşına basan kızı İrem Kutluay ile paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şener, kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını "İyi ki doğdun benim güzel kuzum ne mutlu ki bana senin gibi bir kızım var. Bu güne kadar beni bir kere bile üzmedin, sana teşekkür ederim. Naif, zarif ama aynı zamanda da güçlü kızım benim hayat sana hep güzellikler getirsin. Seni çok çok çok seviyorum, hep çok mutlu ol." sözleriyle kutladı.

ya hesabında İrem Kutluay'ın çocukluk karelerini de yayınlayan Demet Şener ile kızı İrem Kutluay'a beğeni yağdı.

Ünlü ismin gönderisinin altına; 'Abla kız gibisiniz', 'Çok güzelsiniz', 'Güzelliği anneden' gibi yorumlar yapıldı.





