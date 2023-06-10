MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Bakan bir daha baktı

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Bakan bir daha baktı

10.06.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener bu defa kızı İrem Kutluay'ı paylaştı. Kızının doğum gününü kutlayan Şener'in son paylaşımına yorum yağdı. Ünlü ismin kızı İrem duru güzelliğiyle tüm dikkat üzerine çekti.

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Bakan bir daha baktı

Son olarak sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum tatiline çıkan Demet Şener özel yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını paylaştığı kare ile kutladı. Demet Şener'in 17 yaşına basan kızı İrem Kutluay ile paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Şener 1

Şener, kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını "İyi ki doğdun benim güzel kuzum ne mutlu ki bana senin gibi bir kızım var. Bu güne kadar beni bir kere bile üzmedin, sana teşekkür ederim. Naif, zarif ama aynı zamanda da güçlü kızım benim hayat sana hep güzellikler getirsin. Seni çok çok çok seviyorum, hep çok mutlu ol." sözleriyle kutladı.

Demet Şener 2

ya hesabında İrem Kutluay'ın çocukluk karelerini de yayınlayan Demet Şener ile kızı İrem Kutluay'a beğeni yağdı.

Demet Şener 3

Ünlü ismin gönderisinin altına; 'Abla kız gibisiniz', 'Çok güzelsiniz', 'Güzelliği anneden' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Şener 4

Demet Şener 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozlarıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü
Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...
Mini etekle zor anlar! Eliyle kapatmaya çalıştı ama...Mini etekle zor anlar! Eliyle kapatmaya çalıştı ama...
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener sosyal medya sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'

MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'

Sosyal medya Uğur Dündar'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu 'istifa' sorusunu konuşuyor! 'Kimsesiz çocuklar gibi yalnız bıraktınız'

Sosyal medya Uğur Dündar'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu 'istifa' sorusunu konuşuyor! 'Kimsesiz çocuklar gibi yalnız bıraktınız'

'Türk gelin, yabancı damat' iddialarına yalanlama!

'Türk gelin, yabancı damat' iddialarına yalanlama!

Dolar yükseldi, birer birer iptal ettiler

Dolar yükseldi, birer birer iptal ettiler

200 bin lira yoksa otomobil yok! Şimdi de ÖTV muafiyetli araçlar...

200 bin lira yoksa otomobil yok! Şimdi de ÖTV muafiyetli araçlar...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.