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Demet Şener takipçisine kızdı! "İzin verin de ne giyeceğimi bileyim"

08.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Tolga Arman ile birlikte Bodrum tatilinde olan Demet Şener zaman zaman sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlara da yanıt veriyor. Şener son olarak bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna kızdı ve bakın ne tepki verdi.

Demet Şener takipçisine kızdı! "İzin verin de ne giyeceğimi bileyim"

Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu sıralar sevgilisiyle tatilde olan Şener bir takipçisinin yorumundan rahatsız oldu.

Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Demet Şener, son olarak uzun kollu yeşil elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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"NEDEN UZUN KOLLU ELBİSE?"

Ünlü mankenin paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir takipçisi ise Şener'in uzun kollu elbise giymesiyle alakalı; "Bodrum gibi şu an çok sıcak bir şehirde neden uzun kollu elbise? Öyle güzel yaz kıyafetleri var ki" yorumunu yaptı.

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Takipçisine kayıtsız kalamayan Demet Şener ise "Bundan sonra vücut ısımı, gideceğim yeri ve zamanını oradaki net dereceyi sizinle paylaşıp sizden fikir alırım olur mu? Yaklaşık bir haftadır buradayım ve geceleri serin oluyor izin verin de ne giyeceğimi bileyim" şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
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