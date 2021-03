Demi Lovato’dan korkunç tecavüz itirafı: 'Eski erkek arkadaşım...'

Demi Lovato’dan gelen peş peşe itiraflar magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Demi Lovato'nun Dancing With The Devil adlı YouTube belgeseli daha yayınlanmadan ses getirdi. 23 Mart'tan itibaren dört bölüm halinde yayınlanacak olan belgeselin tanıtımında, ünlü şarkıcının eski erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı itirafı ortaya çıktı.

"BU SUÇUN CEZASINI ÇEKMEDİ"

Demi Lovato, tecavüz sonucu bekaretini kaybettiğini belirtirken, eski sevgilisinin bu suçun cezasını hiçbir zaman çekmediğini de anlattı. Lovato, pek çok tecavüz kurbanı gibi kendisini suçladığını, oysa ona bu saldırıyı yapanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini söyledi.

SİNEMA SEKTÖRÜNÜ İŞARET ETTİ

Demi Lovato, "Benim MeToo hikayem, birilerine birinin bunu bana yaptığını söylemem ve bunun için asla başlarının belaya girmemesidir" diye konuştu. Lovato isim vermedi ancak "İçinde bulundukları filmden asla çıkarılmadılar" diyerek sinema sektörüne işaret etti.

Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) adlı belgeselle ilgili The New York Times gazetesinde bir inceleme yazısı yer almış, "Belgesel, daha önce gizemli tutulan bilgilere ihanet eden yeni itiraflarla dolu” ifadesine yer verilmişti.