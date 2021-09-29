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Demi Lovato: Uzaylıların bazıları insanlar arasında yaşıyor

29.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, geçtiğimiz yıl bir UFO'yla karşılaştığını açıkladı. Gerçekliğinin tamamen değiştiğini ifade eden Lovato, 'sevgi dolu' diye betimlediği uzaylıların bazılarının insanlar arasında yaşadığını iddia etti.

Demi Lovato: Uzaylıların bazıları insanlar arasında yaşıyor

Hayranlarının karşısına UFO temalı 'Demi Lovato ile Tanımsız' adlı programla çıkmaya hazırlanan şarkıcı Demi Lovato (29), şov öncesi ilginç açıklamalarda bulundu.

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"DÜNYAYI GÖRME BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

E! News'e konuşan Lovato, geçtiğimiz yıl bir UFO'yla karşılaştığını ve bu sayede gerçekliğinin değiştiğini söyledi.

ABD'li şarkıcı, Joshua Ağacı Ulusal Parkı'ndaki çöle gittiklerinde yaklaşık 15 metre uzakta mavi bir kürenin yerin 4-5 metre üzerinde süzüldüğünü ve kendisiyle mesafesini korur gibi gözüktüğünü ifade etti. Demi Lovato, "Bu kesinlikle dünyayı görme biçimini değiştiriyor. Bir sezginiz var ve sonra aniden bu sezgi doğrulanıyor." dedi.

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EW.com sitesine de mülakat veren Lovato, 'akıl uçurucu' diye nitelediği bu olayın 28. yaş gününde gerçekleştiğini, bundan esinle tümüyle insanların uzaylılarla karşılaşmalarına adanmış bir şov yapmaya karar verdiğini belirtti.

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"Bu varlıklardan aldığınız duygu o kadar sıcak, sevgi ve kabul dolu ki, temas kurabildiğiniz zaman çok baskın bir sevinç galebe çalıyor." diye konuşan ünlü şarkıcı, 'uzaylıların son derece barışçı ve sevecen olduğu' görüşünde ısrar etti.

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"ARAMIZDA YAŞIYORLAR"

Nükleer silahların icadından, daha doğrusu dünyada atomun parçalanmasından beri uzaylıların insanlar arasında yaşadığı iddiasını dile getiren Demi Lovato, "Bence buraya gelmek için ışık yılları boyunca seyahat etmiyorlar, gerçekte bazıları çoktandır aramızda yaşıyor." dedi.

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'Demi Lovato ile Tanımsız' programının prömiyeri, perşembe günü Peacock ağında yapılacak. Senaryosuz dört bölüm boyunca, şarkıcı, dünya dışı varlıklara inanmayan en iyi arkadaşı Matthew Scott Montgomery ve kız kardeşi Dallas Lovato ile uzaylılar alemini keşfe çıkacak.
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"ÜÇ KEZ FELÇ, BİR KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİM"

Ünlü yıldız, daha önce aşırı doz uyuşturucu alması nedeniyle üç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Lovato
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