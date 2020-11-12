Demi Moore'un kızı Striptiz filminin setindeki o kareyi paylaştı!

Bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan Demi Moore, 58'inci yaşına "merhaba" dedi. Ünlü oyuncunun üç kızı da aile albümlerini karıştırıp geçmişten günümüze anneleriyle çekilen fotoğraflarını bulup sosyal medyada paylaştı.

Demi Moore'un Bruce Willis ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en büyüğü olan 32 yaşındaki Rumer Willis, annesiyle çekilen eski fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi.

Rumer Willis, bu fotoğrafları "Anne... Mutlu yıllar. Bu hayatı seninle birlikte yaşadığım için minnettar hissediyorum" mesajı eşliğinde paylaştı.

Willis, annesi Demi Moore'u "savaşçı akrep burcu kadını" olarak nitelendirdi.



Moore ile Willis'in evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızı 29 yaşındaki Scout LaRue Willis de tıpkı ablası gibi eski fotoğraflar eşliğinde annesinin doğum gününü kutladı.



O da Moore'un kendi annesi olmasından dolayı şanslı olduğunu düşündüğünü belirtti. Scout Willis uzun mesajını "Seni seviyorum anne" sözleriyle bitirdi.



Moore'un 26 yaşındaki en küçük kızı Tallulah Belle Willis de anne ve babasıyla çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi.

