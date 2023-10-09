Demi Rose'a bir bakan bir daha baktı! "Çıplak mısın?"

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen ve zaman zaman üstsüz pozlar da veren Rose bu sefer ilginç bir tarzla gündeme geldi.

Kendisini beyaz desenlerle kaplayan fenomene bir bakan bir daha baktı. Ünlü model ve fenomeni görenler "Çıplak mısın?", "Kendini mi boyadın?", "Bu bir kıyafet mi?" yorumlarında bulundu.



Rose ilginç tarzıyla sere serpe uzanarak verdiği pozlara "Güzel bir gezegenin var" notunu düştü.

