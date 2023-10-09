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Demi Rose'a bir bakan bir daha baktı! "Çıplak mısın?"

09.10.2023 15:12 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde fenomenlikten modelliğe geçen Demi Rose pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Üzeri boyalı haliyle sere serpe uzanan Rose'u görenler "Elbise mi yoksa çıplak mısın?" yorumlarında bulundu.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen ve zaman zaman üstsüz pozlar da veren Rose bu sefer ilginç bir tarzla gündeme geldi.

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Kendisini beyaz desenlerle kaplayan fenomene bir bakan bir daha baktı. Ünlü model ve fenomeni görenler "Çıplak mısın?", "Kendini mi boyadın?", "Bu bir kıyafet mi?" yorumlarında bulundu.

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Rose ilginç tarzıyla sere serpe uzanarak verdiği pozlara "Güzel bir gezegenin var" notunu düştü.

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Demi Rose sosyal medya

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