Fiyatı 981 TL'ye düştü! Babyliss saç maşasında kaçırılmayacak fırsat

Düz saçlarınızı kısa sürede kıvır kıvır yapmak, göz alıcı, ışıl ışıl bir görünüme kavuşturmak istiyor ancak yaptığınız onca işleme rağmen istediğiniz sonuçları elde edemiyor musunuz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz! Hayalini kurduğunuz o doğal dalgalı, kıvır kıvır saçlara kavuşmanızı sağlayacak Babyliss C456E Bronze Shimmer Wand Saç Maşası %51 indirimle sizleri bekliyor! Bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için acele edin. Sizin için kullanıcılarından tam not alan bu maşayı inceledik.

Babyliss C456E Bronze Shimmer Wand Saç Maşası

Öne çıkan özellikler

Zahmetsizce doğal dalgalar oluşturmak için 32 mm gövde uzunluğuna sahiptir.

Ekstra uzun 140 mm gövdesi uzun saçları kıvırmak için idealdir.

Hızlı ve kolay şekillendirme için 210°C'ye kadar çok hızlı ısınan, 6 dijital ısı ayarı ve ısı derecesini sabitlemek için Advanced Ceramics özelliği bulunur.

Nano kuvartz seramik kaplaması düzleştirme işlemini mükemmel ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelir.

60 dakika sonunda otomatik kapanır ve güvenli kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika ürün!"

"Kabarık ve kolay elektriklenen saçlarımı bile hizaya getirdi. İstediğim buklelere çok rahat kavuşuyorum, hem de kısa sürede."

Bu içerik 9 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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