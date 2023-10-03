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  4. Fiyatı 1332 TL'ye düştü! Puma Trinity Sneakers kısa süreliğine indirimde

Fiyatı 1332 TL'ye düştü! Puma Trinity Sneakers kısa süreliğine indirimde

03.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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En sevdiğiniz kombinlerinizi tamamlayacak kaliteli ve rahat bir ayakkabı mı arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz. Kısa süreliğine indirimde olan Puma Trinity Sneakers, tarzınızı tamamlarken aynı zamanda sağladığı konfor ve performansla da vazgeçilmeziniz olacak. İşte detaylar!

Fiyatı 1332 TL'ye düştü! Puma Trinity Sneakers kısa süreliğine indirimde

Kaliteli bir sneaker; konfor, dayanıklılık ve performans artırıcı özellikleriyle rahat etmenizi sağlarken uzun vadede ayak sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Eğer siz de konforlu adımlar atmanın keyfini çıkarmak için kaliteli bir ayakkabı arıyorsanız Puma Trinity Sneakers'a bir şans verebilirsiniz. Kısa süreliğine 765 TL indirimde olan ayakkabıyı sizin için inceledik.

Her adımda konforu hissedin: Puma Trinity Sneakers

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PUMA Trinity Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı; hafif ve esnek bir yapıya sahiptir, bu da ayakkabının hareket özgürlüğünü destekler ve spor performansını artırır. Ayakkabının üst kısmında kullanılan örgü malzeme, iyi bir nefes alabilirlik sağlar ve ayakları serin tutar. Ayakkabının tabanında Puma'nın özel tasarımı olan ProFoam teknolojisi bulunur. Bu teknoloji, ayak yastıklamasını artırır ve konforu maksimum seviyeye çıkarır. Ayrıca, tabanın alt kısmında yer alan kauçuk dış taban, zemin tutuşunu optimize eder ve dayanıklılığı artırır. Puma Trinity'nin minimalist ve modern bir tasarımı vardır, bu yüzden hem antrenmanlarınızda hem de günlük yaşamınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayakkabının farklı renk seçenekleri mevcuttur, böylece tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok şık ve rahat. Yaklaşık iki aydır kullanıyorum, herhangi bir deformasyonu da yok. Numaranız neyse onu alın, taraklıysa bir numara büyük alınabilir."

  • "Çok hızlı geldi, aynı zamanda çok da rahat."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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