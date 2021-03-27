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Demi Rose doğum gününü çırılçıplak kutladı

27.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’ın gönderileri en çok merak edilen isimlerinden olan Demi Rose, doğum gününü kutluyor. 26 yaşına giren Demi Rose, Instagram hesabından yeni yaşına özel çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

Demi Rose doğum gününü çırılçıplak kutladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekip dünya çapında ün kazanan Demi Rose, bugün 26 yaşına girdi.

Sansasyonel paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen genç isim, yeni yaşına özel çok özel bir fotoğraf paylaştı. Instagram’da 16 milyondan fazla takipçisi olan Demi Rose’un doğum günü paylaşımına çok kısa sürede onbinlerce beğeni yağdı.

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Covid-19 pandemisiyle birlikte artan dijital satışlarla birlikte Demi Rose’un markalarla iş birliği daha da arttı. İç çamaşırı ve giyim markalarıyla ortak iş birliği yapan Demi Rose, son günlerde reklamlı gönderi sayısı bir hayli arttı.

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Demi Rose Instagram
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