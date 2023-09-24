Demi Rose festival tarzıyla olay oldu! Herkesin içinde küçücük iç çamaşırıyla dolaştı

İddialı pozlarıyla tanınan kıvrımlı fenomen Demi Rose, her yıl Nevada’daki Black Rock Çölü’nde düzenlenen ve 9 gün süren tekno müzik ve sanat festivali Burning Man'e bu yıl da gitti.

ABD’yi vuran Hilary Kasırgası’nın getirdiği şiddetli yağışın, sel ve çamura sebep olmasıyla festival her ne kadar istendiği gibi gitmese de Rose oldukça eğlendiği anları paylaşmaya devam ediyor.

Her yıl festivalden iddialı pozlarını paylaşan model bu yıl da festivalde oldukça cesurdu. Tangası ve göğüs uçlarına taktığı minik aksesuarıyla festival tarzını paylaşan Demi Rose hayranlarını yine mest etti.

"Rüya hali" notuyla pozlarını paylaşan Demi hayranlarından yine tam not aldı.



Herkesin içinde küçücük iç çamaşırıyla dolaşan fenomen tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

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