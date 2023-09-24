MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose festival tarzıyla olay oldu! Herkesin içinde küçücük iç çamaşırıyla dolaştı

Demi Rose festival tarzıyla olay oldu! Herkesin içinde küçücük iç çamaşırıyla dolaştı

24.09.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren fenomen Demi Rose Burning Man Festivali paylaşımlarına devam ediyor. Festivalde de tarzından ödün vermeyen Rose minik tangasıyla verdiği pozlarla olay oldu.

İddialı pozlarıyla tanınan kıvrımlı fenomen Demi Rose, her yıl Nevada’daki Black Rock Çölü’nde düzenlenen ve 9 gün süren tekno müzik ve sanat festivali Burning Man'e bu yıl da gitti.

ABD’yi vuran Hilary Kasırgası’nın getirdiği şiddetli yağışın, sel ve çamura sebep olmasıyla festival her ne kadar istendiği gibi gitmese de Rose oldukça eğlendiği anları paylaşmaya devam ediyor.

1

Her yıl festivalden iddialı pozlarını paylaşan model bu yıl da festivalde oldukça cesurdu. Tangası ve göğüs uçlarına taktığı minik aksesuarıyla festival tarzını paylaşan Demi Rose hayranlarını yine mest etti.

3

"Rüya hali" notuyla pozlarını paylaşan Demi hayranlarından yine tam not aldı.

4
Herkesin içinde küçücük iç çamaşırıyla dolaşan fenomen tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

2

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı
Yaşadığı yalıya ödediği aylık kirayı açıklayınca şoke ettiYaşadığı yalıya ödediği aylık kirayı açıklayınca şoke etti
Bu sefer de üstsüz poz geldi! "Abartmıyor musun?"Bu sefer de üstsüz poz geldi! "Abartmıyor musun?"
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya Model

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.