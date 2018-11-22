MAGAZİN

Demi Rose giydi; paparazziler takip etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın en merakla takip edilen ünlüsü olan Demi Rose, özel bir geceye katıldı. Seksi model yine derin dekoltesiyle olay olmayı başardı.

Demi Rose giydi; paparazziler takip etti

Instagram'da şöhret olup sonra da adını dünya çapında duyuran İngiliz model Demi Rose Mawby, Londra'da düzenlenen özel bir geceye katıldı.

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Her zamanki gibi dekoltesi bol bir kıyafet giyen 23 yaşındaki Mawby'yi paparazziler de adım adım takip etti.

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Etkinlik çıkışı Demi Rose Mawby yüzündeki gülümsemeyi hiç bozmadan uzun uzun sabırla poz verdi.

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Model, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı.

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Demi Rose, Mayıs 2016’da Kylie Jenner’ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile birlikte olarak bütün gözleri üzerinde toplamıştı.

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Rose daha önce yaptığı bir açıklamada ise ergenliğinde yeme bozukluğuyla savaştığını itiraf etmişti.

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Kıvrımlarıyla sosyal medyayı birbirine katan Rose, ’16 yaşındayken de kıvrımlı bir fiziğim vardı ve bu sebeple çok katı bir diyet uyguladım. Sonucunda ise aşırı zayıfladım ve sağlıksız bir hale geldim.

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Hem çok mutsuzdum hem de vücudumdan nefret ediyordum’ diyerek geçirdiği zorlu günleri anlattı.

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‘Bir sabah uyandım ve kendim için daha iyisini yapabileceğimi fark ettim. Spora başladım, normal bir beslenme düzenine geçiş yaptım ve bedenimi kabullendim’ diyen seksi yıldız, kendisiyle girdiği savaşı yendiğini bu sözlerle anlattı.

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