Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi!

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Aybüke Pusat'a destek veren pek çok oyuncu da TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldı.

Son olarak Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı süreçte Aybüke Pusat'ın sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI!

Günlerdir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, ilk açıklamasını yeni X hesabını duyurmak için yaptı.

Diziden çıkarılmasının ardından sessizliğe gömülen Aybüke Pusat'tan ilk açıklama bambaşka bir konuda geldi. Ünlü oyuncu, X hesabı açarak kullandığı tek hesabın bu olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.