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  4. Demi Rose "Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergiledi

Demi Rose "Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergiledi

21.09.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Demi Rose, İtalya'daki tatili sırasında çekilen pozlarıyla dudak uçuklattı. Cüretkar halleri hayranlarının gözünden kaçmayan Rose yine sınırları zorladı.

Demi Rose "Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergiledi

Ünlü model Demi Rose sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Rose'un cesur paylaşımları kısa süre içerisinde hayranlarından binlerce beğeni alıyor.

İtalya tatilinde olan Rose takipçilerini fotoğrafsız bırakmadığı gibi sınırları da her seferinde biraz daha zorluyor.

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Capri'de olan Demi Rose bu sefer de teknede kıvrımlarını sergiledi.

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Tanga bikinisini gösteren Rose kalça pozuna "Masumiyet" notunu yazarak şoke etti. Hayranlarının çoğu ünlü modele beğeni yağdırırken bazı takipçiler ise bu fotoğrafı fazla müstehcen buldu.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Demi Rose
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