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  4. Demi Rose minicik bikinisiyle salıncağa oturdu

Demi Rose minicik bikinisiyle salıncağa oturdu

13.06.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, ateşli paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 26 yaşındaki Instagram fenomeni anlaşmalı olduğu markanın tanıtımını yapmak için salıncak üzerinden poz verdi.

Demi Rose minicik bikinisiyle salıncağa oturdu

Demi Rose, Instagram paylaşımları sayesinde dünya çapında ün kazanarak adını duyurdu. Pandemi döneminde yaptığı marka anlaşmalarıyla servetini de katlayan 26 yaşındaki model, anlaşmalı olduğu markanın bikinisinin tanıtımı yapmak için salıncakta poz vermeyi tercih etti.

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17 milyona yakın Instagram takipçisi olan genç model, göğüslerini ön plana çıkaran beyaz bikinisiyle hayranlarının beğenisini kazandı. Çok kısa sürede yüz binlerce beğeni alan pozunu Demi Rose, “ada enerjisi” notuyla paylaştı. Erotik abonelik sistemi olan OnlyFans internet sitesine kayıt olan genç model, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söyledi:

“Şimdiye kadar yarattığım her şeyin bir uzantısı ama herkesin benimle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmasını sağlayacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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