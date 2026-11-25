İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Soruşturma kapsamında şarkıcı Ceylan Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.