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  4. Demi Rose transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi

Demi Rose transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi

10.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve Demi Rose, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Transparan bir örtüyle vücudunu kapatan Demi Rose, objektif karşısına çırılçıplak çıktı.

Demi Rose transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi

Sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Transparan bir örtüyle çırılçıplak poz veren Demi Rose’un fotoğrafları beğeni rekoru kırdı.

DR

26 yaşındaki modelin fotoğrafları hayal gücüne çok az şey bıraktı. 19 milyona yakın takipçisi olan Demi Rose, Kaliforniya’daki Ulusal Park’ta verdiği pozlarıyla tartışma yarattı. Takipçilerinin çoğu ünlü ismin herkese açık bir ulusal parkta çırılçıplak poz vermesini eleştirdi. Demi Rose fotoğrafını, "Dünya hepimizin ortak noktası" yazdı ve ardından bir kayan yıldız emojisi ekledi.

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Demi Rose
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