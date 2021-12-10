Demi Rose transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi

Sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Transparan bir örtüyle çırılçıplak poz veren Demi Rose’un fotoğrafları beğeni rekoru kırdı.

26 yaşındaki modelin fotoğrafları hayal gücüne çok az şey bıraktı. 19 milyona yakın takipçisi olan Demi Rose, Kaliforniya’daki Ulusal Park’ta verdiği pozlarıyla tartışma yarattı. Takipçilerinin çoğu ünlü ismin herkese açık bir ulusal parkta çırılçıplak poz vermesini eleştirdi. Demi Rose fotoğrafını, "Dünya hepimizin ortak noktası" yazdı ve ardından bir kayan yıldız emojisi ekledi.



